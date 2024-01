Kord blondim ja siis oranžikam? Selgus, miks Donald Trumpi juuksevärv nii tihti muutub

Ühe stilisti andmetel peitub Trumpi juuksetoon tema enda kannatlikkuses - nimelt ei ole presidendikandidaadil piisavalt püsivust, et juuksuritoolis oma kiharad korda saada. „Juuksurid saavad tema peale pahaseks, aga ei saa seda välja näidata, kuna Trump ei suuda toolis piisavalt kaua istuda. Tema juuksevärvi saavutamiseks on vaja vähemalt 30 minutit, et see peale hakkaks,“ sõnas stilist. „Trumpi juuksevärv võib seetõttu varieeruda meeletult - alates tumeblondist heleblondi ja erksa oranžini. Kõik sõltub sellest, kui kauaks saab juuksur ta oma tooli istuma ja juuksevärvil mõjuda,“ lisas ta veel.