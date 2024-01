Stefaniga räägiti ka Eesti Laulust. Mees tunnistab, et tal on oma favoriit olemas, kelleks on Daniel Levi. Stefan arvab, et rebimine saab siiski olema Ollie ja 5Miinuse ning Puuluubi vahel.

Levi kirjutas „Over the Mooni“ lastele unelauluks. Stefani ja tema abikaasa Victoria peres kasvab 1-aastane tütar Maya. Stefan tõdeb, et neile on sattunud üks väga hea laps. „Läks paremini kui ma arvasin! Me saime sellise lapse, kes ei ole väga keeruline. Just õpetasime ta enda tuppa magama, mis polnud kerge alguses,“ räägib Stefan.