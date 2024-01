Bianca sõbrad aga olukorrale niimoodi ei vaata. Nad usuvad, et Kanye on taolise sammu teinud selleks, et Biancat tema tavapärasest elust isoleerida. „Bianca on alati olnud sotsiaalmeedias ja kasutanud seda aktiivselt. Kuni ta Kanyega abiellus,“ sõnas üks allikas väljaandele Daily Mail. „Kanye ei taha, et ta sotsiaalmeedias oleks, sest ta arvab, et see teeks Biancale haiget, kui ta peaks lugema neid vastikuid asju, mis inimesed kirjutavad,“ ütles ta veel.