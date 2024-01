KUULA | Kui äge! Eesti Laulul tuule tiibadesse saanud noor laulja andis maailmakuulsa DJ Don Diabloga välja uue loo

Pärast Eesti Laulu tralli on Jürgens kirjutanud muusikat paljudele Eesti artistidele - näiteks on ta üks autor nii Liis Lemsalu loo „Teesklejad“, Jüri Pootsmanni „Vaata mind“ kui ka Maribel Vääna pala „Seitsmendas taevas“ juures. Nüüd on Jürgens aga teinud tõeliselt ägeda hüppe oma karjääris ja andnud välja loo koos maailmakuulsa DJ Don Diabloga.

DJ Don Diablo on muusikamaailmas tegutsenud aastaid ning on vägagi menukas artist. Tema YouTube’i kanalil on ligi Eesti rahvaarv tellijaid - 1,36 miljonit. Kokku on tema arvukad videod kogunud üle 532 miljoni vaatamise ning tema tuntuimate hittide alla kuuluvad lood „Cutting Shapes“, remiks loost „Keeping Your Head Up“ ja „Bad“.