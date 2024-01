„Telehommiku“ saatejuht Romi Hasa lahutusest: ma olin alguses šokis, langesin depressiooni

Pärast väikest hingetõmmet on Romi nõus minevikku vaatama. „Ma olin alguses šokis, langesin depressiooni. See polnud nii, et tohutult kehv abielu oli vindunud sada aastat. See juhtus ikkagi äkki. Meil oli olnud väga tore.“

Romi meenutab, et teda aitasid edasi kaks verstaposti. „Esiteks mõistmine, et miks ma peaksin tahtma olla kellegagi, kes ei taha minuga koos olla. Väga lihtne! Isegi kui ta on üliäge inimene, aga ta ei taha olla koos minuga. Paneme siis toimiku kinni.“

„Ma ei julgusta kedagi lahutama, et jõuda oma elus uuele tasandile, aga raskest olukorrast väljatulemine teeb sinust tugevama inimese ja sul on pisiasjadest ükskõik.“

Kanal 2 alustas detsembri lõpus hommikuprogrammiga „Telehommik“, mida asusid juhtima Kuku raadiost tuttavad Romi Hasa ja Kristjan Gold. Saatejuhid lubasid muuta telehommikud vaatajatele meelelahutuslikuks, informatiivseks ja positiivseks.

„Saadet tehes on minu peamine põhimõte, et vaatajal oleks põnev ja et me annaks hommikule ja kogu päevale asjaliku ja praktilise, samas huvitava ja toreda stardi,“ rääkis toona saate üks juhtidest Romi Hasa.

Saate peatoimetaja Kajar Kase sõnul toob „Telehommik“ koostöös Postimehega päeva alguses otse-eetrisse kõige olulisemad ja usaldusväärsemad teleuudised. „Eriti hea meel on mul selle üle, et lisaks pärismaailma uudistele jõuavad igapäevaselt tele-ekraanile Rohke Debelaki legendaarsed libauudised, mida ta Kuku raadiole on teinud 30 aastat.“

Kanal 2 „Telehommik“ alustas juba teisipäeval, 2. jaanuaril ja äratab televaatajaid igal tööpäeval kell 6.30 ning kordusena kell 9.30.