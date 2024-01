Ant Nurhan loodab peagi Eurovisionile jõuda: ma pole selline artist, kes kaob aastateks ära

Millisena ja kus näeb Ant ennast viie aasta pärast? Ta usub, et on selleks ajaks käinud juba Eurovisionil ning kindlasti esineb edasi. „Ma ei ole selline artist, kes kaob kaheks aastaks ära, siis tuleb tagasi ja ütleb: „Tsau! Ma olen see sealt superstaarisaatest!““ ütles Ant kindlameelselt. Värskelt teise lapse isaks saanud mees aga isiklikus plaanis hetkel kolmandat järglast tulemas ei näe.