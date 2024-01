Adele avaldas oma kauni figuuri saladuse: puhkepäevi on lauljataril nädalas vaid üks

Adele (35) jagas hiljutises intervjuus, et enda Las Vegase kontsertide vahepeal sisustab ta aega puhates ja suurel määral jõusaalis käies - mõnel päeval teeb ta jõusaalis lausa kolm trenni! Lauljatari eesmärgiks on tagada endale tugev keha. Puhata ja „patustada“ lubab ta endal vaid pühapäeviti, mis ta naudib valget veini ja rämpstoitu, kirjutab Daily Mail.

„Juba neli või viis valge veini klaasi teevad mind täiesti purju. Ja siis ma tellin McDonaldsit ning unustan selle järgmiseks päevaks, nii et see ei lähe tegelikult arvesse,“ muigas Adele. Ta lisas, et vahepeal muutus ta väga igavaks, kui liialt tervislikku elustiili elas. „Ma loobusin joomisest, kohvist ja kõigest lõbusast, mida täiskasvanuks olemine võimaldab. Mul oli nii igav.“

Samuti veedab Adele vabal ajal palju aega enda abikaasa, spordiagendi Rich Pauliga. „Ma olen ilmselgelt palju korvpalli vaadanud,“ tõi lauljatar välja, mida nad koos tihtipeale teevad.

Adele viimased Las Vegase kontserdisarja esinemised toimuvad veebruarist juunini. Staar jagas, et etteasted on aidanud tal end laval enesekindlamalt tunda, kuid tunnistas, et mõnikord võiks ta esinedes olla professionaalsem ning oma laulusõnu paremini meeles hoida. „Mõnikord, kui ma unustan oma laulusõnad ära, ei tähenda see, et ma neid ei tea. Ma lihtsalt ei mäleta neid,“ nentis lauljatar. „See on päris naljakas ja ma teen selle üle nalja teha,“ rääkis ta, mis olukorra tavaliselt päästab.

Britist lauljatar ja ameeriklasest agent Rich Paul (41) tulid esimest korda koos avalikkuse ette 2021. aasta juulikuus, kui nad väisasid NBA mängu. Pauli peamised kliendid, kellele ta agenditeenuseid pakub, on korvpallurid. Väidetavalt kihlus paar poolteist aasta tagasi ning möödunud aasta septembris kinnitas lauljatar, et paar on abiellunud.