Tagasi teleekraanil! TV3s alustab Ženja Fokini juhtimisel uus muutumissaade

„Buduaari muutumissaade“ pakub muutuseks professionaalset abi ning tuge ja nõuandeid enesekindluse tõstmiseks, innustades uutele väljakutsele vastu astuma. Saatesse saavad kandideerida kõik, kes on plaaninud muuta oma välimust, et tuua ellu värskust ja sära - olgu see siis unistus säravvalgest naeratusest ja kaunist figuurist või soov leida parimaid jumestus-, soengu-, ja stilistikanippe.