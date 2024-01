„Meid visati vastu puid!“ Kunagise poistebändi One Directioni liikme fännid said tema soolokontserti oodates vigastada

Teisipäeval oli esimeste saabujate seas ligikaudu 2000 fänni, kes soovisid kõik saada omale 500 eelisjärjekorra randmepaela - rohkem paelu soovijatele ei pakutud. Seejärel selgus, et osad fännid, kes olid siiski suvatsenud juba esmaspäeval kohale tulla, said päev varem käepaelad kätte ning see tekitas teistes, reegleid järginud fännides vihapuhangu.