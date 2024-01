VIDEO | Oprah Winfrey sai 70! Vaata, kuidas üks maailma mõjukaimaid naisi enda sünnipäeva tähistas

Winfrey jagas Instagramis positiivse meeleoluga päikselist videot, kus teda saab rannaliival koos koeraga jooksmas näha. „Tähistan 70ndaid rannajooksuga,“ kirjutas ta pildi alla, lisades, et tervis on kõige parem kingitus üldse. Staar tänas ka kõiki teda õnnitlenud inimesi. Winfrey sai 70 29. jaanuaril.

Eelmisel kuul jagas meediamogul väljaandele People, et tunneb end tugevamana kui kunagi varem, pärast seda, kui on hakanud regulaarselt trenni tegema. Ta tunnistas, et sai hiljuti paremini selgeks, kuidas säilitada tervislikku kehakaalu pikaajaliselt. Winfrey kinnitas ka, et on oma raviskeemi lisanud ka kaalulangetava ravimi.