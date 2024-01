FOTOD | Külma ei karda! Khloe Kardashian nautis talverõõme nappides bikiinides

Khloe ja Tristan hakkasid kohtamas käima 2016. aastal ja kaks aastat hiljem sündis nende tütar True Thompson. Nad läksid lahku 2021. aasta suvel, kuid peagi oli paar taas koos. 2022. aasta alguses läksid nad taas lahku, kuna vahepeal tuli välja, et Tristan oli teise naisega lapse saanud. Khloe väitis oma perekonna kuulsas telesaates, et Thompson polnud talle midagi rääkinud sellest, et saab koos teise naisega lapse ega maininud seda ka siis, kui Khloe ja Tristan püüdsid koos teist last saada.