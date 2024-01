Räppar villemdrillem: tavaelus ropendan rohkem, kui ma tahaks, aga lauludes ropendamise vastu olin suhteliselt kohe

Villemdrillemi sõnul ropendab ta tavaelus küll, kuid räppar ei näe põhjust, miks ta peaks enda muusikas vängeid vägisõnu kasutama. „Tavaelu olukordades ropendan rohkem, kui ma tahaks, aga lauludes ropendamise või vulgaarse keelekasutuse vastu olin ma suhteliselt kohe,“ tunnistas ta.

Villem arvates mõjuvad eestikeelses muusikas roppused kuidagi eriti jämedalt ning muudavad kogu loo olemust. „Kui sa tahad väga karm olla või mingit sõnumit edastada, siis see, jah, võib olla aitab kaasa, aga mul endal on alati nii olnud, et kui ma kunagi ammu naljaprojektina alustasin, siis mina teadsin, et ärme palun ropenda, see kõlab labaselt, seda pole vaja.“ Ta lisas, et popräpile, mida ka tema viljeleb, et ole tegelikult ropendamine nii omane.

„Kuigi ma olen tähele pannud, et raadios mängitakse ka välismaa lugude puhul roppusid viimase ajal - oleneb raadiost või siis lihtsalt ei viitsita tsensuurida,“ mõtiskles räppar, et raadiod tunduvad olevat tänapäeval roppuste suhtes tolereerivamad. "See on ajaga väga palju muutunud - ma mäletan, et kui ükskord f-tähega sõna ingliskeelses loos eetrisse sattus, tuli sellest ilge jama,“ rääkis saatejuht Teppan kaasa. „Aga nüüd on need ajad vist ammu möödas, keegi ei liiguta kulmugi enam.“

Üks lugu, kus Villemi arvates on kergemat sorti roppused omal kohal, on näiteks Aropi värske hittlugu „A.I.A.“. „See rõhutab emotsiooni ja selles kontekstis on see okei,“ kommenteeris ta. Villem nentis, et Aropi kadunud Lea Dali Lioniga tehtud lugu on üleüldse väga-väga õnnestunud. „Minu teada nad tegidki koos lugu ja nüüd otsustas Uku selle välja panna.“