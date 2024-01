Marek Lindmaa põrutas sõjakoldesse: eesmärk on aidata ukrainlasi nende võitluses

Ta lisab, et kohalikega suhtlemisel on tunda ka kerget väsimust, kuid motivatsioon sõja võitmiseks on Ukrainas endiselt kõrge. „Eestlasi tänatakse ja kiidetakse igal sammul. Öeldes, et tuleme Eestist, siis tänatakse ka selle eest, et me aitame ukrainlasi kõige rohkem.“

Marek Lindmaa leiab tööstressile leevendust ekstreemspordist. Tema harrastuseks on aerutamine metsikus looduses, kus saab loota vaid iseendale ja oma paarimehele.

Kui Marek tegi 2018. aastal kaheosalise saate „Kullapalaviku radadel“ Kanadas Yukoni jõel toimunud aerutamismaratonist, tekkis tal soov ennastki seal proovile panna. Mõeldud, tehtud. Ta osales 2022. aastal Yukonil 715 kilomeetri pikkusel aerutamismaratonil ja tänavu võttis ette maailma raskeima aerutamismaratoni Yukon 1000, kus tuli jõel läbida 1000 miili ehk 1600 kilomeetrit.

Marek ütleb, et tema eesmärk oli tõestada nii iseendale kui ka teistele, et nii-öelda tugitoolist tõustes on kõik võimalik. Päris tugitoolisportlaseks Marekit siiski nimetada ei saa, sest tal on karates must vöö ja ta on tegutsenud ka karatetreenerina.

Teletöö ja ellujäämisretked annavad Mareki ellu vajalikku pinget, kuid ta ei unusta hetkekski, et tal on tähtis roll ka lapsevanemana. Marekil on tütar Isabel (5), kes elab vaheldumisi nädal aega emaga ja nädala isaga. Marek ja Isabeli ema Marge läksid lahku kolm aastat tagasi.

Lindmaa sõnab Kroonikale antud intervjuus, et 2025. aasta suvel peaks toimuma esmakordselt 3200 kilomeetri pikkune aerutamisvõistlus sellesama Yukoni jõe peal ja neid on sinna kutsutud. „Oleme selle endale eesmärgiks seadnud. Selle jaoks tuleb kanuuga sõitmine selgeks saada. Kanuu ja kajak on sama sarnased kui öö ja päev. Ehk siis olen alustanud taas täiesti nullist, et piire veelgi nihutada. Et me suudaksime kanuuga päriselt ka 2025. aastal seal sõita, lähme koos Martin Ilumetsaga tuleval suvel Kanadasse tagasi ja võistleme kanuuga 715 kilomeetri pikkusel võistlusel Yukon River Quest. Tuleb äge seiklus.“