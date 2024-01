„Vallalise kaunitari“ staarmassöör Kaspar Rooni on saanud siivutuid tööpakkumisi: ta vaatas mulle sügavalt silma ja küsis

Kaspar Rooni rääkis raadiosaates avameelselt, et paraku on olemas inimesi, kes on käinud tema eetilisi piire kompamas. „Kui ma kunagi Türil töötasin, käis üks naisterahvas ja tõepoolest küsis õnneliku lõpuga massaaži,“ tunnistas mees. „Kusjuures ta vaatas veel mulle sügavalt silma ja küsis,“ jätkas massöör. „Ja kui ma ütlesin, et ma ei tee seda, siis ta küsis, et aga miks ma siis ei tee seda. Ja siis ma pidin põhjendama, et ma tegelen professionaalse massaažiga ja seda teenust saab kuskil mujalt.“

Kaspar jätkas, et tegelikult taluvad naised massaaži saades hoopis enam valu kui mehed. „Naljakas on see, et naised kannatavad tunduvalt rohkem valu kui mehed. See on tegelikult teada ka, aga naised on just need, kes ütlevad, et tee tugevamalt.“

Massööritöö juurde jõudis Kaspar tänu oma endisele elukaaslasele. „Istusime õhtuti teleka ees ja ta kurtis peavalusid ja sealt see kuidagi alguse sai,“ meenutas ta, et toonasele kaaslasele tekitasid peavalusid pingelised ajad. „Ikka tahad ju oma kaaslasele parimat. Isegi massaažiks ei saanud seda nimetada, mudisin natuke ta õlgasid, kaela ja ma vaatasin, et oh-ohh, sellest on abi!“