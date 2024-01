Meghan Markle eksis kuningliku perekonna reeglite vastu: Sussexi hertsoginna võttis vastu lubamatu kingituse

Kõrvarõngaid puudutav vahejuhtum tuli avalikuks ühes Briti telesaates, kus Kimai ettevõtte asutajad rääkisid sellest, et Sussexi hertsoginna on nende ehteid kandnud. Telesaates „Dragons’ Den“, mis sarnaneb pisut „Ajujahiga“, soovisid asutajad Sidney Neuhaus ja Jessica Warch saada ettevõtjatelt 250 tuhande naela suurust investeeringut. Samuti rääkisid naised sellest, et Meghani otsus nende ehteid kanda, aitas nende ärile palju kaasa kõigest kaks kuud pärast seda, kui nad turule tulid. „Me alustasime ilma investeeringuta ja kõigest kaks kuud hiljem saime me Meghan Markle’i meie ehteid kandma. See aitas märkimisväärselt meie tulusid kasvatada,“ rääkisid nad telesaates.