Mullu kevadel rääkis Lemsalu Retro FMile antud intervjuus, et talle meeldib oma eraelu pigem omateada hoida, kuna soovib, et teda tuntakse ennekõike artistina. „Olen selline, nagu ma olen, väga palju ei räägi. Võib-olla millalgi ma räägin, aga minu jaoks on hästi tähtis, et mind võetakse kui artisti, loomeinimest ja kirjutajat,“ sõnas ta.