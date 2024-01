„Härra peaprodutsendiga läksid suusad risti.“ Allan Noormets otsustas lahkuda „Õnne 13“ sarjast

Kolmapäeva õhtul televaatajate ette jõudnud „Pealtnägijas“ andis intervjuu peagi oma 60. sünnipäeva tähistav näitleja Allan Noormets. Kultussarjas „Õnne 13“ aastaid vaatajaid rõõmustanud Noormets tõdes „Pealtnägijas“, et tema aeg advokaat Georg Sumbergi rollis on otsa saanud ja ta on sarjast lahkunud.