FOTO | Arvad ära, kes on järgmine? Ivo Linna 75. sünnipäeva kontserdi esimene üllatusesineja on selgunud

Koos Ivo Linnaga on õhtut tähistamas üllatusesinejad ja sõbrad läbi aegade, kes kõik koos imelistele aastakümnetele tagasi vaatavad.

Seni on külalisesinejaid saladuses hoitud, kuid nüüd on Ivo Linna sotsiaalmeedias käima läinud arvamismängud, mille raames avalikustati täna esimene üllatusesineja. Selleks on ei keegi muu kui armastatud muusik Ott Lepland.