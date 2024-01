VIDEO | Äärmiselt riskantne! Endine modell Heidi Klum paljastas uue loo muusikavideos peaaegu rinnad

Kolmapäeval potsatas YouTube’i avarustesse Heidi Klumi loo „Sunglasses At Night“, kus endine modell lustib rannas. Video on mustvalge ja Klum kannab seal suurt kohevat kasukat ja bikiinipükse. Video on eriti riskantne, kuna avar kasukas paljastab peaaegu modelli rinnapartii. Taolisi kaadreid on videos mitmeid, kuid Heidi õnneks jääb video sündsuse piiridesse.

Lugu „Sunglasses At Night“ on tempokas ning selle produtseerimisele on kaasa aidanud maailmakuulus DJ Tiësto. Lugu on välja antud Warner Music Groupi Saksamaa filiaali alt. Tegemist pole uue looga - Heidi on teinud oma cover’i Corey Harti 1984. aastal ilmunud samanimelisest loost.