„Ma ei oleks osanud seda eluski ette näha. See oli suurim šokk mu elus.“ Brigitte Susanne Hunt lõpetas päevapealt koostöö mänedžer Hannaga

Kolmapäeva õhtuhämaruses tegi seltskonnatäht Brigitte Susanne Hunt oma Instagrami kontol avalikuks, et tema ja mänedžer Hanna Gretha Liiva koostöö on nüüd äkitselt läbi saanud. „Ma ei planeerinud neid asju, see oli mulle eraeluliselt kõige suurem šokk mu elus. Ma tulen sellega toime. Mina ja Hanna ei tööta enam koos,“ avaldas Hunt.