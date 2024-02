„Meeleheitel koduperenaiste“ staar sai menukast kohtingurakendusest keelu: arvati, et mu konto on võlts

„Mõtlesin, et ütlen universumile, et ma olen avatud ja haavatav ning ütlen, et olen saadaval. Arvasin, et selline ongi mu žest Hinge’iga liitumisel. Ja nad viskasid mu välja,“ ütles Hatcher ja täpsustas, et rakenduse moderaatorid olid arvanud, et keegi on tema andmete ja pildiga teinud kohtingurakendusse võltskonto, vahendab People.

„Nad arvasid, et ma teesklen seda, et olen Teri Hatcher. Nad vabandasid, kuid mul viskas see rakendus üle. Seega nüüd ma ei kasuta seda,“ rääkis tuntud näitleja. „Ma olen kindlasti lõpetanud kohtingurakenduste kasutamise. Kui ainus viis, kuidas ma kellegagi kohtun ja tutvun on nii, et ma pean kohale minema, siis olgu nii. Kuid ausalt öeldes olen ma õnnelik. Mul on tõeliselt kiire elu, mul on imelised sõbrad. Mul ei ole vaja meest, mul on kass,“ kommenteeris Teri oma eraelu.