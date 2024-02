Aitame nublu Eurovisionile# | Kuidas oleks võimalik nublu ja Mikael Gabrieli poolt Soome eurolaulul hääletada ja kui palju seda võiduks tegema peaks?

Seni on Soome meedias avaldatud küsitlustes ja hinnangutes nublu ja Mikael Gabrieli laul „Vox Populi“ kuulunud üldjuhul esikolmikusse või olnud päris kõrgel kohal. Näiteks on neid pakutud praeguse favoriidi ehk lauljatar Sara Siipola laulu „Paskana“ järel mitmel korral lausa 2. kohale. Seega võib juhtuda, et 10. veebruaril läheb Tamperes rebimiseks ning iga antud hääl võib ühe Eesti populaarseima räppari Eurovisionile saatmises olulist rolli mängida.

Seetõttu uurisime üritust korraldavalt Soome rahvusringhäälingult ehk Ylelt, kas ja kuidas üldse nublu ja Mikael Gabrieli poolt hääletada saaks. Yle pressiosakonnast öeldi Kroonikale, et võistlejate poolt hääletamine on piiratud otseloomulikult vaid soomlastele ehk hääle andmiseks peab olemas olema mõne Soome teleoperaatori SIM-kaart. Samas saab hääletada ka Yle mobiilirakenduse kaudu, kuid selle tarvis on vajalik teha konto, ja konto tegemiseks on vaja omada elukohta Soomes.