SÄUTSUMÖLL | „Jumal tänatud, et BSH jälle korraldab midagi...“ Brigitte ja tema mänedžeri tüli ajas netirahva elevile

Kolmapäeva õhtul lahvatas järjekordne skandaal seltskonnatäht Brigitte Susanne Hundi ja tema mänedžeri Hanna Gretha Liiva vahel. Skandaalitar teatas ootamatult, et tema ja Liiva koostöö on läbi, kuna ta sai teada, et mänedžeril olid tekkinud tunded Hundiga seotud inimese vastu. Taaskord uudiskünnise ületanud Hunti puudutav skandaal tekitas netirahvas palju elevust.