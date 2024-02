Karl-Erik Taukar oma lapsele muusikuelu ei soovita: mul oleks rahulikum tunne, kui ta ei valiks seda teed

Möödunud aastal said Karl-Erik Taukar ja tema kallim Kerli Kivilaan armsa poisipõnni vanemateks. Lapsele viidates uurisid Andrei ja Robin muusikult tema poja kohta ja tahtsid teada saada, mida Taukar oma lapsele mängib. Esmalt tõi hinnatud artist välja, et laseb oma pojale emaüsast kostuvad helisid, kuna lapsele pidi meeldima selliste toonide kõla.

Seejärel uurisid saatejuhid, kas Taukar kodus ise oma lapsele ei laulagi. Muusik lükkas selle ümber ja kirjeldas, et laulab pojale oma kohendatud sõnadega populaarseid lastelaule. Karl-Eriku repertuaariga on laps pisut tuttav - ta on käinud ühel oma isa kontserdil, kui Taukar koos Birgit Sarrapi ja Swingersiga jõulutuuril käis. „See oli piisavalt pehme musa. Ma ei saa oma bändi kontserdile teda tuua, sest see on liiga vali. Aga seal pidas ta kümme lugu vastu,“ ütles uhke isa.