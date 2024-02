KUULA | „Sihini jõuab vaid metsiku töökuse ja järjepidevusega.“ Superstaarisaate finalist Rute Trochynskyi avaldas värske singli „Pretty Woman“

Neljaliikmeline rokkbänd, mis jagab solistiga nime RUTE, peegeldab oma muusikas noorte inimeste uudishimu ja armastust elu mitmetahulisuse vastu. „Pretty Woman“ on laul saatuslikust naisest, kes on lummavalt kaunis ja salapärane, kuid toob endaga kaasa vaid hävingut. „Mind on alati intrigeerinud femme fatale’i kujund, mis loob nii huvitava karakteri, keda oleme tõenäoliselt kõik elus mingil moel kohanud,“ kirjeldab Rute.

Bänd RUTE sai kokku Tallinna Muusika- ja Balletikoolis (MUBA) koos õppides ning noorte muusikute siht on lihtne - luua muusikat armastusega ilma end kastidesse seadmata. „Õppisin superstaarisaates, et tuleb kuulata vaid iseenda südant ning sihini jõuab vaid metsiku töökuse ja järjepidevusega. Olen väga õnnelik, et olen nendes pingutustes enda kõrvale leidnud nii tugevad bändikaaslased, kes minuga ühist kirge jagavad,“ lisab Trochynskyi. Bändi koosseisu kuuluvad laulja Rute Trochynskyi, kitarril Franz Königswieser, bassil Alec Aleksejeva ja trummidel Aron Talu.

2023. aastal näitas bänd end rahvusvahelisele publikule Tallinn Music Weekil ja värskel kodumaisel festivalil Treski Fest. Varasemalt on välja antud ukrainakeelne ja rahule pühendatud ukrainakeelne laul „Bazhannja Sertsya“ ning TMW livevideo „Dancing with the sharks“. Hetkel on bänd alustanud tööd oma esimese albumi kallal.