Näitleja Reimo Sagor: alati on tore kolleegile tordiga näkku lüüa!

Reimo lõpetas 2014. aastal Lavaka ja on kiire tähelennuga võitnud paljude eestlaste südameid. Ta on viimase kümne aasta jooksul kaasa teinud 30 etenduses, 13 filmis ja 5 teleseriaalis, nii Eestis kui välismaal, kuid näitekunstist mees puhkust ei vaja. „Mu töö laeb mu akusid ja väljaspool lava saan energiat trennist ja looduses käimisest,“ sõnas ta kiire elutempo kohta.

Sellel aastal on näitlejal ees mitu põnevat väljakutset. 20. jaanuaril oli Vanemuises lavastus „Lõpp“ esietendus ning märtsi lõpus jõuab publiku ette Eduard Vilde draama „Side“. Lisaks saab teda näha Vaba Lava lavastustes „Sõda ja rahu. sõda, mida me ei tahtnud, kuid milleks olime valmistunud.“ ja loomulikult sarjas „Alo“. Mõned üllatused on näitlejal veel varuks, kuid nende kohta on tema sõnul veel vara vihjeid jagada.

Võtted täis nalja ja huumorit

Komöödia „Alo“ tegevus toimub Škoda autoteeninduses, kus Tõnis Niinemets kehastab müügimeest, kellel kogu aeg juhtub naljakaid apsakaid. Sari võitis kiiresti nii vaatajate kui ka võttemeeskonna südamed. „Kuulsin ’’Alost’’ esimest korda siis, kui see idee üldse sündis. See võlus mind kohe ning mul on tõsiselt hea meel, et saan sarjas kaasa teha. Väga lustlik tegemine,“ meenutab Reimo Sagor, kes on projektis üles astunud juba esimestest episoodidest.

Sagori tegelane Erki on lihtne mees, kes ei taha tööga liiga palju pingutada. Ta otsib viise, kuidas ülesanded võimalikult väikese vaevaga tehtud saada ja vembutab kolleegidega, et päevadesse rohkem naeru tuua. Muidugi ei lähe kõik plaanipäraselt ja televaataja saab korraliku kõhutäie naerda.

„Võtetel on alati väga lõbus. See seltskond, mõnus klapp huumoris ja head stsenaariumid loovad laheda kogemuse. Tuju on kogu aeg üleval ja nalja saab väga palju! Väga mõnus loovõhustik on ja muidugi on alati tore kolleegile tordiga näkku lüüa, aga sellest ei saa praegu liiga palju lobiseda. Hea meelega teeks sellist asja tihemini,“ mõtiskleb Sagor muigega.

Komöödiasarja „Alo“ uus hooaeg on vaadatav striimingteenusest Huub. Seriaalis löövad kaasa armastatud näitlejad Tõnis Niinemets, Priit Võigemast, Märt ja Priit Pius, Uku Uusberg, Saara Nüganen jpt. Sarja produtsendiks on Karl Kermes ja kolmanda hooaja režissööriks Franz Malmsten.