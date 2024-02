VIDEO | Lauljatar Helen Adamson andis beebi sünni kohta esimest korda vihje: ämmaemand andis veel selleks nädalaks rohelise tule

Helen ütles, et ta ei ole lapse sündimise tähtaega seni avalikustanud ja ei kavatse seda teha, kuid tõdes, et beebit on siia ilma oodata väga varsti. „Ma olen siin täna vaid seetõttu, et ämmaemand andis veel selleks nädalaks rohelise tule, et võib sõita. Ja ma tunnen end ise ka lihtsalt niivõrd hästi hetkel ning kuna olen olnud kaks kuud juba emapuhkusel ning kodus, siis on väga hea tulla välja, olla seltskonnas ja kuulata muusikat. Kuni siis elu totaalselt muutub,“ muigas särav Helen.

Kroonika kirjutas mullu sügisel, et lauljatar Helen Adamsonil on ees suured elumuutused: üheskoos ettevõtjast elukaaslase Rene Lõhmusega ootab ta esimest last ning Helenist saab pereterapeut ja omaloodud enesearengu-kogukonna kaaslooja.

Helen Adamsoni (36) ainukeseks hitiks on jäänud 2011. aastal edetabelid vallutanud laul „Kas tead“, mille ta pühendas oma tollasele elukaaslasele. Lavade vallutamisest ei saanud asja, kuid seda põhjalikumalt tegeleb pereterapeudiks õppiv Helen enesearengu-kogukonna loomisega. Vaimsete teemadeni juhatas Heleni keeruline lapsepõlv ja teda vaevanud depressioon.

Heleni elukaaslane ja tulevase lapse isa on ettevõtja Rene Lõhmus (35). Kui Helenit kohtab üsna sageli seltskonnaüritustel ja ta on aktiivne sotsiaalmeedias, siis Rene eelistab hoida varju.

„Me pole kunagi püüdnud otseselt oma suhet varjata, aga meie ühine otsus on, et me suhtest ajakirjanduses ei räägi. Ma ei jaga ka sotsiaalmeedias midagi oma partneri kohta, sest ta ei ole avaliku elu tegelane. Me vastastikku austame teineteise vajadusi - tema seda, et mina soovin mõnel üritusel koos käia, ja mina seda, et tema ei soovi nõnda pildis olla nagu mina,“ selgitab Helen.