VIDEO | Telenägu Robert Rool tunnistab: Peetri kohal tiirutavas ja inimesi vihale ajavas lennukis olen tõenäoliselt mina

„Ma arvan, et umbes kolmveerand on lennuõpingute teooriast läbitud. Kõvasti on eksameid tehtud, kõvasti on klassiruumis oldud, on lennatud... Vaata, lendamisega on nii, et sa võid ju sed anatukene osata, panna lennukit käima ja lennata veidi, aga tegelikult sa ei oska. Seda on vaja harjutada,“ tunnistas Rool muusikaauhindade galal.