VIDEO | EMA-l kolm auhinda võitnud Bedwetters: tõmbame ennast täiesti segi!

Bedwetters oli kõige õnnelikum just aasta rokkalbumi võidu üle. „Tegelikult selle järgi me nagu natuke läksimegi, sest me oleme aegade ja kuupäevade kinnipidamises maailma kõige halvemad mehed.“

„Ja siis Joss (Joosep Järvesaar - toim) ütles, et kuule, teeme vähemalt 30. novembriks selle kuradi albumi valmis, et me saaks vähemalt kandideeridagi. Ja siis me tegimegi selle asja ära ja näed - siin see töö vili on!“ lisas muusik.