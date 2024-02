VIDEO | Muusikaauhindadel triumfeerinud Alika: see on kindlasti üks lahedamaid hetki sel aastal!

„Emotsioone on nii palju tegelikult, et ma ei teagi isegi, kust alustada, sest see on kindlasti üks lahedamaid hetki selles aastas - ja ma arvan, et üle aastate. Igale muusikule on hästi oluline, et ta oleks nähtud. Nüüd ma olengi nähtud, siin ja praegu. Sain viis auhinda ja tõesti - hullumeelselt hea meel!“