VIDEO | NOËPi esinemine muusikaauhindadel oleks võinud lõppeda suure krahhiga: kui ma seal kõõlusin silmad kinni, siis...

„See oli väga tähtis, et ma ripuks mööda lava äär, et muidu on oht, et nad võib-olla ei saa mind enam alla lasta. Kui ma seal kõõlusin silmad kinni, siis mul jõudis kohale, et ma ei jälginud, kas ma jooksin paralleelselt lava äärega või mitte. Siis ma lihtsalt lootsin, et kõik on hästi ja oligi,“ meenutas ta Kroonikale oma mõtteid pärast auhinnagala lõppu.