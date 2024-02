VIDEO | Panuse eest Eesti muusikasse auhinna saanud Marju Länik on oma publikule tänulik: nemad on ikka kõige olulisemad

„See on ikka vägev tunne! Sellise auhinnani tuleb minna pikk tee. Ja mitte lihtsalt minna, vaid tuleb minna pidevalt kontserte andes, pidevalt uusi laule tehes, pidevalt olla nähtaval ja seda mitte niimoodi, et vahel harva, vaid kogu aeg, et siis võib ka juhtuda, et jõuad selle auhinnani,“ kirjeldab Marju oma tundeid Kroonikale antud videointervjuus pärast auhinna saamist.

„Aga see, et sul oleks publikut ja fänne – see on ka pidev suur töö. Ma hoian alati fänne ja armastan neid. Olen alati rõõmus neid nähes. Aga muidugi siia tulles mõtlesin kõigi inimestele peale, kellega ma sel nii pikal teel olen kohtunud. Neid on nii palju. Esiteks on hästi palju muusikuid, kellega ma koos olen bändi teinud, siis on hästi palju heliloojaid, kellega koostöös oleme mulle laule teinud, originaallugusid. Ja loomulikult tekstiautorid, kes on mulle sõnu kirjutanud, kui olen palunud, et mulle kirjutada. Muidugi tänan kõiki produtsente, mänedžere, nagu ma ütlesin, režissööre, operaatoreid, helirežissööre ja kõiki, kes on tegelikult laulja ümber vajalikud. Sa saad ikkagi seda tuntust juurde, kui sind palutakse intervjuudele, kui sind kutsutakse telesaadetesse, kui sinust tehakse meediasse lugusid,“ sõnab Marju. „Tuleb üksteist austada ja alati olla valmis üksteisele olemas olema.“