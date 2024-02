FOTO | See on Brad Pitt? Filmistaar näeb välja noorem kui 1990ndatel!

Daily Maili andmetel pole riietus aga Bradi enda valik, vaid tegemist oli filmivõtetega. Peagi kinolinale jõudvas teoses kehastab filmistaar vormel-1 tähte Sonny Hayesi, kes otsustas pensionilt tagasi rajale tulla ning peab pistma rinda uue tõusva F1 talendiga. Üks linateose produtsente on vormel-1 staar Lewis Hamilton ning võtetesse on kaasatud ka tõelised F1 tähed.

Paljud rahvusvahelised väljaanded on viimase kuu jooksul kirjutanud sellest, kuidas Brad on aasta jooksul kulutanud kuuekohalise summa iluoperatsioonide ja -protseduuride peale. Tulemus on märgatav, sest kui võrrelda paari aasta eest tehtud fotosid Bradi praeguse välimusega, jääb mulje, nagu aeg oleks tagasi keeratud 1990ndatesse. Ei tea, kas mõjutaja on olnud Bradi tunduvalt noorem pruut Ines de Ramon või hakkas filmistaar kartma, et ta ei vananegi nagu üks hea vein.