KUULA | Piletitasku pilk turule: piletiostjate ostukäitumine on muutunud

Kui vaadata piletiostjate käitumismustrit peale COVID-i pandeemiat, siis joonistub selgelt välja, et trend on viimase hetke ostuotsuse poole liikunud ehk vähem ostetakse pileteid pikemalt ette.

Kuigi nüüdseks on enamasti festivalid, kontserdi- ja spordisaalid inimesi täis, siis võib-olla varasemast rohkem on emotsioonioste ja üritusteni jõutakse läbi sotsiaalmeedia ja laiemalt veebis (mobiilis) ringi surfates. Seega on korraldajatel väga oluline olla oma üritusega mitte üksnes ühel või teisel piletimüügiplatvormil müügis, vaid teha väga sihitud ja teadlikku turundust, et jõuda õige sihtgrupini.