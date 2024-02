VIDEO | Hiphop-/räpiartisti tiitliga pärjatud villemdrillem katkiläinud aastahiti võiduauhinnast: ma ei ole seda veel kätte saanud

Kuidas villemdrillem võitu tähistab, vastab ta: „Ütlen ausalt, et olen üsna väsinud kogu päevast. Väga aktiivne ja tihe päev on olnud. Vast kuskil tähistan, aga ei tea, kus. Klubisse ma ei viitsi minna. Mul on veel hääl ära,“ ütleb räppar.

villemdrillem esitleb oma äsjailmunud albumit „väljateenitud“ 2. märtsil Kultuurikatlas. Räppar on varem öelnud, et tema suurim hirm on see, et saal jääb tühjaks. Miks räppar nii arvab? „Ma ei ole varem ise olnud n-ö ainus esineja nii suurel areenil või laval, kuhu mahub väga palju inimesi. See ei ole festival, kus on veel artiste ja nagunii inimesed tulevad,“ seletab räppar, et albumi esitlus Kultuurikatlas on tema jaoks suur väljakutse.