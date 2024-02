Hunt teab Rõivastest midagi, mida avalikult pole öeldud? Skandaalitar: mul oleks öelda üks lause, mis võtab minult kogu süü ära

2023. aasta sügise hakul toimus Lillepaviljonis glamuurine TV3 hooaja avapidu, mida väisas suur osa Eesti meelelahutustegelasi. Kohale olid kutsutud ka Taavi ja Luisa Rõivas, kes peole saabusid koos, kuid õhtu edenedes hakkas paari meespool veetma aina rohkem aega noore näitlejatari Desiree Mummiga. Koos tantsiti, jutustati privaatselt ning Taavi hoolitses selle eest, et kaunil kaaslannal oleks joogipoolis koguaeg näpus.

Kuid millalgi oli Desiree pildilt kadunud ning hõredamaks jäänud peol jäi silma see, et Taavi uus kaaslanna on Brigitte Susanne Hunt. Ühel hetkel suundus üllatav kooslus meeste tualettruumi ja jäid sinna peaaegu kümneks minutiks. Seda, mida nad seal tegid, pole kumbki osaline siiani avalikustanud.