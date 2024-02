Mihkel Mattisen poseeris toona fotograafile koos musta riietust kandva kaunitariga. Rein Rannapi uue plaadi esitlusel istus Mihkel kaaslannaga kõrvuti. Küsimusele, kas tegemist on Mattiseni uue südamedaamiga, vastas muusik toona, et see on tema ammune tuttav Leeni Pihelpuu (33). „Olime oma seltskonnaga laua ääres. Ta on üks inimene meie seltskonnast. Ma kätt ette uuele suhtele ei pane. Küll ma siis teada annan,“ kinnitas Mattisen, et kui ta peaks astuma uude suhtesse, siis annab sellest ka teada.