Värske majandustudeng Kristjan Hirmo muusikaauhindadest: see, et Alika viis auhinda sai, näitab, et tema plaadifirma on tublisti tööd teinud

Raadiosaates uuris saatejuht Margit Kilumets Hirmolt, mis on tema arvamus sellest, et igal aastal riisub üks artist kogu koore.

„Eks see näitab ühest küljest seda, et tehakse kõvasti tööd,“ lausus Hirmo, lisades, et viimastel aastatel on suurimad plaadifirmad - Universal, Warner ja Sony - usinasti kohalike artistidega koostööd tegema hakanud. „Kunagi, kui need plaadifirmad Eesti turule tulid, siis nende põhitöö oli pigem imporditud muusika siia müümine ja plaatide sissetoomine ja välisartistide turundamine, aga ühel hetkel said nad aru, et tegelikult igal turul töötavad ikkagi kohalikud artistid ja kui me räägime popmuusikast kui ettevõtlusest või ärist, siis tegelikult see muusikaäri ongi selline, et lõpptulemusena soovitakse ikkagi teenida tulu.“

„See, et Alika viis auhinda sai, näitab seda, et tema plaadifirma on tublisti tööd teinud - tegemist on kvaliteetse tootega ja miks ei peaks siis ka need auhinnad tulema,“ teatas raadiohääl.

Hirmo lisas ka, et proovis värske majandustudengina uurida eile ka seda, et millised on plaadifirmade majandusnäitajad. „Aga tundub, et siin on asju päris hästi ära peidetud, et see kohe niimoodi esimese hooga välja ei tulegi.“