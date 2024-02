Andrei Zevakin meenutas möödunud aasta muusikaauhindadel aset leidnud ebameeldivat vahejuhtumit: vähemalt ma ikka veel eksisteerin

Aasta tagasi tõstatas muusikat viljelev Florian Wahl enda EMA võidukõnes küsimuse, miks juutuuber ja suunamudija Andrei Zevakin üldse eksisteerib. Zevakin ja Valting andsid toona Wahlile üle aasta alternatiiv- / indie-albumi auhinna.

„Vähemalt ma ikka veel eksisteerin,“ naeris Zevakin aasta hiljem juhtunut. „Tema on kadunud - kus ta on? Kus on Florian Wahl?“ lisas Valting.

„Kuulge, ma tajun siin mingisugust pinget praegu,“ märkis Raadio 2 uus eetrihääl Renele Raudsoo. „Ei ole mingit pinget,“ kinnitas Zevakin seepeale. „Eks ikka, see on see, et kui keegi kuskil kobiseb ja keegi kuskil midagi ütleb - las räägivad.“

„Ma ei arva üldse, et sa seda halvaga mõtles, ta läkski sinna show’d tegema,“ lausus saatejuht Järvet vahele.

„Oi jumal, ei tea, ei tea,“ vastas Zevakin. „Minu meelest me korraks pärast vestlesime natukene ka ja ega ta nüüd, ütleme nii, et väga sõbralik ei olnud,“ kinnitas Valting.

Zevakin rääkis ka, et muusikaauhindadel nautis ta muidugi Alika ja villemdrillemi etteasteid, ent enim üllatas teda Mari Kalkun. „Ma vaatasin, kuidas ta esines ja mind väga sümpatiseeris Mari Kalkun, ma ütlesin talle ka, et „Mari, uus fänn on siin - aitäh sulle!““

Andrei Zevakini ja Robin Valtingi tegid ka sel aastal EMA-l veebiintervjuude ülekannet Unibet Arena stream’i stuudiost nagu eelmisel aastalgi.