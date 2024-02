Ukraina sõda kritiseerinud Vene rokkbändi Bi-2 liikmed kartsid, et nad saadetakse Kremli survel tagasi kodumaale

Tai immigratsioonivõimud pidasid eelmisel kolmapäeval Phuketi kuurortsaarel kinni seitse rühmituse Bi-2 liiget loata töötamise eest. Bänd tuuritas Phuketis, mis on Venemaa turistide seas populaarne puhkusekoht, kirjutas The Guardian.

Nüüdseks on bändiliikmed jõudnud Iisraeli ning riigi välisminister Israel Katz kiitis diplomaatilisi jõupingutusi, mis võimaldasid kõigil Bi-2 muusikutel Taist lahkuda. Iisraeli saabudes tänas bändi kitarrist ja laulja Aleksandr „Shura“ Uman Tel Avivi Ben Gurioni rahvusvahelises lennujaamas Iisraeli ja USA diplomaate ning inimõigusorganisatsioone nende abistamise eest.

Bi-2 laulja Igor Bortnik süüdistas Moskvat bändi vahistamise korraldamises. „Meile kõigile öeldi, et Venemaa on selle taga - see oli Venemaa konsulaadi erikorraldus anda meid Venemaale välja,“ ütles ta.