KUULA | Aasta indie-/alternatiivalbumi auhinna võitnud ansambel Night Tapes andis välja uue singli „loner“

Night Tapes’il on olnud selja taga edukas aasta – leping rahvusvahelise plaadifirmaga Nettwerk, esimene Ühendkuningriikide ja Euroopa tuur, esinemine USA suurimal esindusfestivalil SXSW ning Austrias Waves Viennal. Eile võidutses UK-Eesti ansambel Night Tapes, kuhu kuuluvad Iiris Vesik, Max Doohan ja Samuel Richards, ka Eesti Muusikaauhindadel, võites enda lühialbumiga „Perfect Kindness“ indie-/alternatiivalbumi kategoorias. „See on südantsoojendav, et saime sellise tunnustuse - oleme väga rõõmsad,“ kommenteerib Iiris.