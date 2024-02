Veel on võimalik superstaari näha-kuulda! Lauljatar Adele kuulutas välja lisakontserdid Euroopas, kus ta esineb pärast enam kui kaheksa-aastast pausi

Adele esines viimati Euroopas 2016. aastal. Mõni päev tagasi teatas aga lauljatar sotsiaalmeedias, et kavatseb Saksamaal Münchenis neli kontserti anda. Ta kommenteeris, et esinemised Saksamaal võivad küll tunduda natuke juhusliku valikuna, ent ta otsustas siiski pakkumisest kinni haarata.

Viimasel ajal on Adele andnud kontserte vaid Las Vegases, Münchenis astub lauljatar üles aga esmalt 2., 3., 9. ja 10. augustil ning nüüd on lisandunud ka värsked kuupäevad 14., 16., 23. ja 24. augustile.

Hiljuti jagas lauljatar Adele Hollywood Reporterile antud intervjuus, et on tal olnud ainulaadne kontroll oma karjääri üle. „Ma arvan, et inimesed kardavad mind ja seda juba alates minu 18. eluaastast,“ nentis ta. „Ma ei tea, miks see nii on.“