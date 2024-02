VIDEO | Ant Nurhan soovib järgmisel EMA-l enim auhindu saada: tahaks kõiki endale!

Ant rääkis Kroonikale antud videointervjuus, et pärast pisikest puhkust oma koduriigis Türgis on ta tagasi Eestis ja valmis uut muusikat kirjutama. „Käisin Riias laulukirjutamise laagris,“ avaldas Ant ja märkis, et tal on Eestis juba mitu esinemist ees.

Ant avaldas, et soovib järgmise aasta EMA-l meesartistina kõik auhinnad endale saada. Tahaks ikkagi kõiki endale! „Mul on see võistlusepisik veres olemas. Aga see kõik tuleb tööga. Kui palju saan tööd teha, nii palju nominatsioone tuleb,“ sõnas „Eesti otsib superstaari“ 9. hooaja võitja. Ant andis ühtlasi mõista, et soovib järgmisel aastal ka Eurovisionile pürgida.