VIDEO | Merilin Mälk raskustest ülesaamisest: olen väga hea analüüsija, olen alati leidnud lahendused

Mälk kolis Tallinnasse viis aastat tagasi, pealinna tõi teda osalemine saates „Eesti otsib superstaari“. Mälk on varem avaldanud, et Tallinna kolides ei valdanud teda alguses sugugi positiivsed tunded.

Tol ajal noorukese Mälgu jaoks tuli kõik korraga: uude kohta kolimine, staarisaates osalemine ja tähtede poole püüdlemine. Kuidas ta siis kõigega hakkama sai? „See on mõttekoht mulle endale. Ma ei ole kordagi elus käinud psühholoogi juures, kuigi miks mitte. Kindlasti üks päev ma selle asja ette võtan. Usun, et see annab väga palju juurde. Aga olen ise väga hea analüüsija, olen alati leidnud lahendused,“ ütleb Mälk Kroonikale antud videointervjuus. Ta avaldab ka, et üks hea nipp, kuidas ta toona ja praegugi oma muredest lahti laseb, on päeviku pidamine.