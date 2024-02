„Mitte mingit muud valikut lihtsalt pole.“ Mallukas avaldab, et Brigitte Susanne Hunt peab tagasi palgatööle minema

Blogija Mallukas kirjutab, et nüüd leidis läbi aegade kuulsaim eestlane töö „vanas heas Tre raadios“, mis ei küündi isegi Eesti kümne kuulatuma sekka. „Selle raadiokanali enda vastu pole mul mitte midagi, jumala eest, aga printsessi jaoks, kes paistab uskuvat, et ta on absoluutne meelelahutuse koorekiht ning inimesed vaimustuvad igast tema hingetõmbest, peab see valus löök olema. Et teda keegi enam kusagil näha ega kuulda ei taha ja et ta on sunnitud võtma vastu mingi kolmandajärgulise raadiokanali pakkumise, sest mitte mingit muud valikut lihtsalt pole,“ kirjutab ta.