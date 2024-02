„Kättemaksukontorist“ lahkunud näitleja Kadri Rämmeld: kirjutasin Raivo Suvistele ilusa pika kirja, kus sain kõik hinge pealt ära öelda

Nende lahkumise põhjuseid pole seriaali tootjad ega selles osalejad välja toonud, kuid väidetavalt sai saatuslikuks möödarääkimine rahaasjades. Suusad olevat läinud risti eelkõige Kadri Rämmeldil ja Raivo Suvistel.

Kadri ei eita konflikti Raivo Suvistega, kuid ütleb, et räägib oma lahkumise tagamaadest kunagi hiljem. „Praegu oleme kokku leppinud, et me midagi sel teemal avalikult ei avalda,“ sõnab Kadri.

Kroonikale juhtunu tausta avanud sarjaga seotud inimese, kes soovib jääda anonüümseks, sõnul lahvatas tüli Kadri ja Raivo vahel seepärast, et Kadri nõudis „Kättemaksukontori“ plakati pildistamiseks korraldatud fotosessioonil osalemise eest raha ja ka palgatõusu. „Oli draamat ja inetut sõnasõda,“ ütleb allikas.

Lahkhelide tekkimisele lisab kinnitust seegi, et möödunud sügisel andis Suviste meedia vahendusel teada, et „Kättemaksukontoris“ jätkavad mängimist senised näitlejad – praeguseks on aga selge, et armastatud peategelased siiski lahkuvad sarjast.

Kadri lisab hilisemas vestluses Kroonikaga, et fotosessioonide eest on nad lisatasu saanud. Palgatõusu nõudmise teemal tal siiski midagi lisada ei ole.

„Ütlen veel vaid niipalju, et kirjutasin ilusa pika kirja Raivole, kus sain kõik hinge pealt ära öelda,“ sõnab Kadri. Näitlejanna lisab veel ühe uue tooni antud loosse: „Kirjutasin Raivole ka sellest, et ta ikka seisaks meie eest TV3 turundusjuhtide ja bosside ees, aga ma ei tea, kas ta on seda ka teinud.“