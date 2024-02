Anna Hintsi film „Pimeala“ esilinastub Tampere lühifilmide festivali võistlusprogrammis

Filmi produtsent Evelin Penttilä: „“Pimeala“ tehes naljatasime me tihti Annaga, et prügiga tegelemine ongi meie žanr - meie esimene koostöö filmiga „Homme saabub paradiis“ tegeles ju samuti prügisukeldumise ehk kaunimalt öeldes toidupäästmisega. India on Anna jaoks saanud teiseks kodumaaks ning koos Tushar Prakashiga panid nad kirja selle puudutava loo. Filmi rahastades sai selgeks, et see ühtviisi ülimalt lokaalne Delhi prügikorjajate kogukonnas toimuv lugu puudutab samal ajal sügavalt inimesi üle terve ilma ja valgustab välja lugusid, mis jääksid muidu pimedusse. Rõõm oli näha, kuidas meie Prantsuse kaastootja Emilie Dubois firmast Insolence, kes osales ka Anna lühifilmi „Jää“ tootmises, oli selle filmiga esimesest hetkest kaasas. Prantsuse CNC toetus Eesti fondide kõrval oli selle filmi jaoks väga oluline, sest Indias mingeid toetusskeeme filmimiseks ei eksisteeri. Meie India produtsent Tanvi Gandhi ja tegevprodutsent Ravi Singh, kes teevad Bollywoodis suure kaliibriga filme, armusid meie väikesesse filmi ning Annasse režissöörina ja aitasid luua selle turvalise keskkonna, kus „Pimeala“, valdavalt mitteprofessionaalsete näitlejatega ja päris autentses Delhi äärelinna kogukonnas, üles sai võetud. Lisaks Annale ja Tusharile andis selle filmi loomisesse ka märkimisväärse panuse operaator Karan Thapliyal Indiast, kes meiega küll alles viimasel hetkel ühines, aga kelle panus filmi on hindamatu.“Filmi produtsendid on Evelin Penttilä ja Johanna Maria Paulson, kaasprodutsendid Emilie Dubois, Anaïs Bertrand, Pascaline Saillant, Tanvi Gandhi ja Tushar Prakash, stsenaristid Anna Hints ja Tushar Prakash, operaatorid Karan Thapliyal ja Erik Põllumaa. Filmi monteeris Marion Koppel ning filmile on muusika loonud Ann Reimann. Filmis peategelast Suryat kehastab Umaiza, Surya isa rollis Pushpendra Singh. Film on toodetud filmistuudiote Stellar Film ning Insolence Productions koostööna Eesti Filmi Instituudi, Eesti Kultuurkapitali, Tartu Filmifondi ning Prantsuse CNC toel. Filmi levitab rahvusvaheliselt Fløw.