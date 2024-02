VIDEO | „Nii see Taukari karjäär üle löödi.“ Fännid on vaimustunud Zevakini ja Valtingu muditud „Silmad pärani kinni“ loost

Karl-Erik Taukar sai sisuloojate üllatusest teada neljapäeva õhtul YouTube’i ja Delfi vahendusel vaatajate ette jõudnud Andrei ja Robini otsesaatest. Enne „Silmad pärani kinni“ muditud versiooni esilinastust rääkis Andrei, et kui eelmine aasta tegid nad oma versiooni Stefani loost „Hope“, siis seekord võtsid nad Taukari pala „Silmad pärani kinni“ ette. „Põnev!“ ütles Taukar enne video nägemist, kui elevus saates üles krutiti.

Andrei ja Robini versiooni sõnad väljendasid esmalt lootust, et Aasta Laulu tiitel tuleb seekord Taukarile, mitte Alika Milovale või villemdrillemile. „Aus,“ tõdes Taukar seda kuuldes ja vaatas naeratades videot edasi. Kui tuli kätte Robini esitatud salmi aeg, kiitis Taukar teda: „Kuule, sul on täitsa laulu voice (hääl - toim) ju!“.

Kui video läbi sai, hakkas Taukar plaksutama. „Suurepärane! Well done! Aitäh!“ kiitis ta Andrei ja Robini loomingut. „Mulle väga meeldis,“ ütles Karl-Erik veel ja lubas video kodus veelkord üle vaadata, et kõiki detaile märgata.

Seejärel uurisid saatejuhid, et kui Taukari pala „Silmad pärani kinni“ troonis edetabelites, siis kas samasugune edu võiks ka loo muditud versiooni oodata. „Ma arvan küll. Tänapäeva recycle-house on täiesti teemas olev žanr. Recycle-pop - see on uus värk, mehed,“ vastas ta.

Ka YouTube’is on video popiks saanud. Ligi kahe päevaga on see kogunud seal üle 20 tuhande vaatamise ja ohtralt kiitvaid kommentaare. Peamiselt kiidetakse seal Valtingu lauluhäält. „Väga uhke, et Robin ka ikka laulis,“ kiitis üks kommenteerija. „Robin, sa oled legend. Ootan huviga rohkem lugusid,“ sõnas teine kasutaja. „Kui see oleks koolitöö, siis õpsil poleks e-koolis piisavalt ruumi, et teie viiele plusse panna!“ kiitis ka kolmaski. „Ja nii see Taukari karjäär üle löödi...“ tõdes veel üks kommenteerija.

Kuula Andrei Zevakini ja Robin Valtingu muditud versiooni Karl-Erik Taukari loost „Silmad pärani kinni“!