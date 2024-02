„Täielik jaburus!“ Kuninglik palee on raevus printsess Catherine’i operatsiooni puudutavate kõlakate pärast

Info selle kohta, et Walesi printsess Catherine peab operatsioonile minema, tuli avalikuks 17. jaanuaril Kensingtoni palee avaldusest. Palee ei soostunud täpsemaid üksikasju avaldama, kuid tõdeti, et Kate’ile eelmisel päeval tehtud protseduur oli seotud kõhuõõnega ja juba varem plaanitud. „Ta soovib, et tema kohta käiv isiklik teave jääks privaatseks,“ anti teates mõista, et arvatavasti ei saagi avalikkus teada, mis printsessiga täpsemalt juhtus.