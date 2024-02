„Nendega mul ei olnud kokkupuudet enne olnud.“ Näitlejad Karolin Jürise ja Mait Malmsten pidid pistma filmivõtete ajal rinda vereimejatega

Režissöör rääkis, kuidas ta valis välja Irmat kehastanud Jürise ja Rudolfit mänginud Malmsteni. Saatejuht Anu Välba juhtis tähelepanu, et kuna Mait oli tiimi poolt valitud, siis tema casting’ul käima ei pidanud. „Tohoh, mis infot teil kõik on,“ torkas Malmsten seepeale ja lisas, et tema ei pidanud proovivõttel käima. Karolin aga läbis casting’u ja sai seeläbi rolli endale. „Üks asi, mis muutus hästi oluliseks Karolini valimisel oli see, et ta ei ole esimene mõte – tal on nii palju sisemist keerulisust, et ta mõjub huvitavalt,“ kommenteeris Takkin Jürise valimist Irma rolli.